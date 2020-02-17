Рабинович предложил отправить делегацию Рады на парад Победы в Москву

17.02.2020, 12:54, Новости дня

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович сегодня на заседании Согласительного совета предложил отправить делегацию Верховной Рады для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Приближается великая дата – 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной Раде надо сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве», – сказал Рабинович.

Он мотивировал свои слова тем, что украинцы вместе с россиянами освобождали от нацистов как российские, так и украинские города.

Во время выступления Рабиновича с ним вступила в перепалку нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.