Украинки добыли бронзу в синхронных прыжках в воду на Гран-при в Мадриде

17.02.2020, 12:54, Новости дня

Украинки Елена Федорова и Диана Шелестюк 16 февраля завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду на Гран-при в Мадриде, пишет официальный сайт Международной федерации плавания.

В финале украинки получили 260,40 балла.

Первое место заняли представительницы США Кэссиди Кук и Сара Бэкон – 288,75 балла. Серебро у австралиек Джорджии Шихан и Алиши Колой – 270,00.

В финалах других дисциплин украинские спортсмены участия не принимали.

Федорова – четырехкратная участница Олимпийских игр, медалей не одерживала. Шелестюк в Олимпиадах не участвовала.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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