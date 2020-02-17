Украинки добыли бронзу в синхронных прыжках в воду на Гран-при в Мадриде

17.02.2020, 12:54, Новости дня
Украинки Елена Федорова и Диана Шелестюк 16 февраля завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду на Гран-при в Мадриде, пишет официальный сайт Международной федерации плавания.
В финале украинки получили 260,40 балла.
Первое место заняли представительницы США Кэссиди Кук и Сара Бэкон – 288,75 балла. Серебро у австралиек Джорджии Шихан и Алиши Колой – 270,00.
В финалах других дисциплин украинские спортсмены участия не принимали.
Федорова – четырехкратная участница Олимпийских игр, медалей не одерживала. Шелестюк в Олимпиадах не участвовала.
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