В Кремле отреагировали на эмоциональные реплики Лукашенко

17.02.2020, 12:51, Новости дня

Москва продолжит энергетический диалог с Минском, несмотря на то, что глава Белоруссии Александр Лукашенко подчас высказывается в эмоциональном ключе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля оставил без комментариев заявления Лукашенко, что если из РФ в феврале не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.

«Там иногда, действительно, эмоции берут верх. Но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будем исходить», – добавил Песков.

Напомним, в начале февраля Александр Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того. В Белоруссии заявили, что будут покупать в 2020 году нефть в РФ по цене в 83-85% от мировой.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким может быть следующий шаг Александра Лукашенко, который так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть.



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