Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере у берегов Японии

17.02.2020, 12:44, Новости дня

Гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, информирует российское посольство в Токио.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», – сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом на лайнере среди россиян.

Тем временем представитель министерства здравоохранения Японии сообщил, что на лайнере выявлено 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454 человек, передает РИА «Новости».

В понедельник утром замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, говоря о возможности эвакуации россиян с лайнера Diamond Princess, заявил, что сначала нужно дождаться завершения карантина.

На прошлой неделе житель России, 67-летний Сергей Петров, рассказал, что россияне, которые находятся на лайнере, не жалуются, общаются и «пьют вино». Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заметила, что «русские нигде не жалуются».

Напомним, судно находится на карантине в порту Иокогама с 3 февраля из-за вспышки коронавируса. Всего на судне находится около 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.