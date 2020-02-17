Блогер признался в участии в деятельности ИГ

17.02.2020, 12:44, Новости дня

Блогер Алибек Мирзеханов признался, что участвовал в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» и оформил явку с повинной.

«У Мирзеханова оформлена явка с повинной, скрываться он никуда не собирается. Мой подзащитный имеет признательную позицию и активно сотрудничает со следствием», – сообщил адвокат обвиняемого, передает ТАСС.

Защитник попросил во Втором Западном окружном военном суде поместить блогера под домашний арест в свою квартиру в Одинцово или определить для него меру пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей.

Суд не стал менять меру пресечения, с учетом того, что у обвиняемого нет регистрации в Москве и реквизитов счета, на котором находится необходимая для залога сумма.

Напомним, Мирзеханов был задержан по подозрению в участии в драке в кафе «Неолит», и хотя это дело в отношении него было прекращено, он был арестован на два месяца Мещанским судом Москвы по подозрению в терроризме. Показания по делу о призывах к терроризму на Мирзеханова дали двое ныне осужденных. По их данным, в 2014 году блогер демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».



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