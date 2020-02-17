«Нафтогаз» подал документы в Гаагу по поводу захвата РФ активов в Крыму и обосновал почему она должна выплатить $8 млрд

17.02.2020, 12:42, Новости дня

Национальная акционерная компания «Нафтогаз України» и шесть компаний группы подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом 17 февраля проиформировала пресс-служба НАК в Twitter.

«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году, – размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд. Рассмотрение нашего дела арбитражем происходит в два этапа. На первом трибунал определил, имеет ли право рассматривать это дело. И в феврале 2019 установил, что Россия должна отвечать за незаконный захват наших активов. На втором этапе арбитраж определяет сумму компенсации», – отметили в компании.

В НАК добавили, что РФ впервые появилась в арбитраже в январе 2017 года, а затем в течение почти трет уклонялась от участия в процессе.

«В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила ни одного альтернативного расчета убытков. Российская Федерация не отрицает, что незаконно экспроприировала активы «Нафтогаза», но утверждает, что не должна ничего компенсировать», – рассказали в пресс-службе

НАК «Нафтогаз України» та шість компаній групи Нафтогаз (разом – Нафтогаз) подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у межах арбітражного провадження при Постійній палаті третейського суду в Гаазі

— Нафтогаз України (@NaftogazUK) February 17, 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

«Нафтогаз», потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. Глава украинской компании Андрей Коболев отмечал, что судебный процесс в Гааге может быть более длительным и сложным, чем Стокгольмский арбитраж с «Газпромом».

Интересы НАК «Нафтогаз» по Крыму представляет компания Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США).

В сентябре 2017 года НАК «Нафтогаз України» и шесть ее дочерних компаний подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым.

Сумму компенсации в размере около $8 млрд в «Нафтогазі» называли еще в марте 2019 года. В компании подчеркивали, что расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами.