В РПЦ назвали «неудачным троллингом» сравнение гражданских жен с проститутками

17.02.2020, 12:40, Новости дня

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «неудачным троллингом» заявление протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Кроме того, это не «в РПЦ считают», но мнение одного лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный», – написал Легойда в своем телеграм-канале.

Он отметил, что позволять себе подобные высказывания недопустимо: «То, что называют нередко гражданским браком, – это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».

Во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что гражданские жены – это «бесплатные проститутки». «Неохота сказать: «Я – бесплатная проститутка», поэтому говорят: «У меня гражданский брак». Нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все», – заявил протоиерей, добавив, что «гражданские жены – это временная утеха».

В РПЦ отказались извиняться за высказывание Смирнова, призвав не воспринимать его буквально. Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что «отец Дмитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака».

По мнению Кипшидзе, «пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму».

В Госдуме тоже отреагировали на высказывание протоиерея. Зампред думского комитета по делам семьи и женщин Елена Вторыгина заявила, что слова Смирнова способствуют отчуждению людей от церкви и не ведут к развитию института брака.