В Кремле отказались раскрыть детали разговора Путина и Зеленского

17.02.2020, 12:37, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался раскрывать детали телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Мы не вправе придавать огласке детали телефонных разговоров», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также представитель Кремля отметил, что прямой вопрос Путина о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности, обусловлен обсуждением подготовки возможной очередной встречи нормандского формата в Берлине.

«В Париже был принят достаточно понятный документ, где говорилось о безальтернативности минских договоренностей, о необходимости их выполнения. Вот вопрос был именно этим и обусловлен», – сказал Песков.

По его словам, сейчас идут обсуждения нового саммита «нормандского формата», однако о датах говорить преждевременно. 

«Для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижский документ и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано. В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам. В данном случае речь идет о конкретных документах», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе необходимо обсуждать с ЛНР и ДНР. 

«Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать», – сказал Песков. 

Однако, по его словам, Киев не идет на диалог с руководством республик. 

Ранее на Мюнхенской конференции Зеленский по безопасности предложил, чтобы украинская сторона патрулировала границу в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР на период подготовки местных выборов в регионе.

В пятницу президенты во время телефонного разговора обсудили выполнение договоренностей нормандского саммита и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».



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