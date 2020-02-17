Скандалы: Что за дичь

17.02.2020, 12:32, Разное

Как российские политики и чиновники охотятся, браконьерствуют и попутно убивают друг друга (фото)

Госдума приняла скандальный закон, выводящий из тени довольно неоднозначный вид охотничьего бизнеса — вольерную охоту. Теперь предприниматели смогут оградить земельный участок, запустить туда животных и предложить поохотиться на них — с любым оружием и в любой сезон. Зоозащитники и экологи называют вольерную охоту «чистым садизмом и живодерством»; по их мнению, законопроект был принят в интересах высокопоставленных охотников. Это стало поводом для очередной общественной дискуссии о минусах охоты как таковой. “Ъ” вспомнил, кто из российских чиновников и политиков признавался в любви к охоте, кто попадался на браконьерстве и кто погиб в погоне за зверем.

И веточки кровавые в глазах

Первую версию закона, легализующего вольерную охоту, внесли в Госдуму четыре депутата: глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев, член того же комитета Максим Щаблыкин, первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник (все — «Единая Россия»).

Как минимум два депутата из числа авторов документа не скрывают своей любви к охоте. Так, Владислав Резник входит в президиум элитного «Клуба горных охотников». В 2016 году клуб просил Александра Хлопонина (на тот момент вице-премьер, курировал сферу природопользования) выдать пять разрешений на добычу путоранского снежного барана, занесенного в Красную книгу РФ. Взамен клуб предложил 15 млн руб — в качестве пожертвования на программу охраны этого подвида. Господин Хлопонин поручил Минприроды «поддержать и подготовить пилотный проект по взаимодействию» с «Клубом горных охотников», но позже в выдаче разрешений охотникам отказал Росприроднадзор.

Однако клуб не прекратил попытки легализовать трофейную охоту на краснокнижных животных. “Ъ” подробно рассказал, как в 2018 году Владислав Резник направил в Минприроды предложения «рассмотреть целесообразность» введения подобного вида охоты в России. Он ссылался на аналогичные зарубежные программы, когда полученные с такой охоты средства направляются на исследования и мероприятия по охране исчезающих видов. Предложения депутата вызвали общественное возмущение и пока ни к чему не привели.

Еще один автор поправок, Николай Валуев — тоже заядлый охотник и рыбак. В интервью специализированным изданиям депутат делится, что больше всего любит охотиться на уток. Впрочем, ему интересна и более крупная дичь. Иногда господин Валуев даже публикует свои «записки охотника» — например, на сайте National Explorer можно найти его рассказ об охоте на оленей в Германии. «Стараясь не шуметь, вылезли из автомобиля, достали оружие и снаряжение и, общаясь знаками, как спецназовцы, двинулись в сторону засидки»,— вспоминал он.

Охоту депутат вел с вышки, причем достаточно комфортабельной: «Все вышки оборудованы стеклопакетами. Внутри есть диванчик. В общем, все оборудовано с любовью и немецким тщанием. Охотиться с такой вышки одно удовольствие».

Господин Валуев в лучших традициях русской охотничьей прозы описывал ночной немецкий лес и его обитателей: «Немного переваливаясь с боку на бок, барсук, словно толстый немецкий бюргер, направляющийся в гаштет попить пивка, не обращая ни на кого внимания, пересек убранное поле и скрылся в зарослях кукурузы». Наконец, перед вышкой появился долгожданный «лесной великан» — сначала олень скрывался за деревьями, но потом все же «решил, что хватит играть в партизан». «Ну, с Богом,— решился я и прильнул щекой к прикладу. Сделав пару глубоких вздохов, постарался немного успокоить сердце. Я понимал, что в тот миг на кону стояла моя охотничья репутация»,— рассказывал господин Валуев. Депутату не пришлось краснеть: «Все высыпали из джипа и принялись дружно поздравлять меня с удачей. Обмакнули в кровь веточку сосны и торжественно прикрепили мне на шапку».

Единственное, что омрачило радость Николая Валуева,— его не соответствующий торжеству момента внешний вид. «Должен признаться, что одет я был в тот день не по-охотничьи,— с грустью рассказывал он.— На мне был спортивный костюм, а из охотничьего снаряжения только ружье и бинокль, поэтому у местных жителей могло сложиться превратное мнение обо мне. В скором времени я исправил это упущение, заказав в немецкой фирме сразу несколько комплектов охотничьей одежды на все случаи жизни».

Однажды охотничьими трофеями депутата заинтересовались прокуроры. В 2013 году Николай Валуев выложил в своем Twitter фотографии убитых на майской охоте в Архангельской области уток, бобра и медведя. Региональная прокуратура собиралась проверить, не нарушил ли депутат закон, убив этих животных,— весной их отстрел запрещен. Возбуждать уголовное дело не стали — по мнению следователей, «добыча бобра не причиняет крупного ущерба животному миру Архангельской области», а на убийство медведя и селезней у депутата была лицензия.

Следователи интересовались охотничьими подвигами и другого депутата Госдумы (V и VI созывов), члена ЛДПР Владимира Таскаева. В 2013 году егеря зоологического охотничьего заказника «Богдановический» (Свердловская область) заметили «следы крови и волочения туши косуль». Через несколько минут они остановили автомобиль господина Таскаева Toyota Hilux, в котором обнаружили расчехленные ружья и туши животных.

Егеря передали информацию в ГИБДД, сотрудники которой вновь остановили машину на трассе. Однако более тщательный осмотр они провести не смогли: господин Таскаев показал удостоверение депутата Госдумы.

СКР по Свердловской области пытался добиться лишения народного избранника депутатской неприкосновенности, чтобы провести следственные действия, однако в 2015 году дело было прекращено. Сам Таскаев отвергал обвинения в браконьерстве, заявляя, что это происки политических оппонентов.

Оппозиционный политик Алексей Навальный тоже был замечен в пристрастии к охоте. В 2009 году он был общественным советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых; мужчины несколько раз фотографировались вместе с убитыми дикими птицами. «В Кировской области все помешаны на охоте,— писал тогда господин Навальный в своем блоге.— Охотников здесь столько, что можно армию собрать и идти войной на Удмуртию. Я еще ни разу не встретил здесь мужчину, который не ходил на охоту хотя бы раз. Охота в Кирове — это (…) жуткое палево для любого вида руководства. Воспользуешься — начнется скандал. Половина местных компроматных статей связана с описанием непотребств, совершаемых начальством, пошедшим на охоту. Неизвестно, есть ли на самом деле непотребства, но повествуют о них замечательно и со вкусом». Позже и самого политика заподозрили в таком «непотребстве». Оппозиционер вместе с депутатом заксобрания Кировской области Денисом Решетниковым позировали на фотографии с убитым лосем.

Спустя несколько лет, в 2014 году, когда господин Навальный находился под домашним арестом, Всероссийское общество охраны природы неожиданно обнаружило старую фотографию и призвало правоохранительные органы проверить, был ли лось убит законно и в разрешенные правилами охоты сроки. «АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА АХАХАХАХАХАХА АХАХАХА»,— прокомментировал новость в своем Twitter господин Навальный. Позже в блоге он дал более подробные объяснения. «Следователь смеется, адвокат смеется, чувак из прокуратуры с большим трудом старается держать серьезную физиономию,— написал он.— Какой лось? Мы вам каждый день пишем про миллиардные хищения, вам это неинтересно. И теперь Генеральная прокуратура дает поручения опросить меня про лося?!» Политик уточнил: «Тем, кому любопытно, разъясняю: с лосем ничего противозаконного не делали, а с его тушей произошло неминуемое — съели». В итоге уголовное дело возбуждать не стали за отсутствием состава преступления.

Братство гольца

От политиков не отстают и российские госслужащие. В сентябре 2018 года в соцсетях появилось видео, на котором иркутский губернатор Сергей Левченко (КПРФ) в сопровождении нескольких человек стреляет из ружья в берлогу со спящим медведем. Запись показали на федеральных каналах, пресс-служба господина Левченко заявила, что видео было сделано в сезон охоты в ноябре 2016 года.

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Однако прокуратура Иркутской области провела проверку и установила, что «5 января 2017 года в дневное время неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту». Сообщение прокуратуры заканчивалось фразой: «Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко».

Сначала дело находилось в производстве межмуниципального отдела МВД России «Тулунский». Как сообщил “Ъ” источник в силовых структурах, позже оно было передано на уровень Москвы — в МВД РФ. С тех пор никаких новостей о ходе расследования нет. 12 декабря 2019 Сергей Левченко ушел в отставку по его собственному желанию, это произошло после разрушительных паводков в области.

Бывший помощник президента РФ Сергей Ястржембский — член Международного сафари-клуба. Он регулярно выступает «голосом» охотничьего сообщества на площадках Госдумы. В 2019 году в социальных сетях появилась его фотография рядом с убитым белым медведем. Снимок возмутил экологов, которые указали, что животное занесено в Красную книгу РФ. Господин Ястржембский в своем Facebook ответил, что на белого медведя он охотился в Канаде, где это не запрещено.

В феврале 2019 года следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении главы Юксеевского сельского поселения Кочевского района Василия Утробина. Поводом для прокурорской проверки стали опубликованные в СМИ фотографии, на которых господин Утробин позировал с убитым медведем, охота на которого запрещена в Прикамье с декабря 2018 года. Сообщалось, что чиновник и бывший топ-менеджер пермского филиала ОАО «МРСК Урала» Николай Ильюшин убили спящего в берлоге медведя и четырех рысей. Чиновнику инкриминировали все ту же ст. 258 УК РФ (незаконная охота). После публикации фото чиновник уволился «по состоянию здоровья», а через несколько дней отозвал заявление. Но вскоре глава муниципалитета все же покинул должность. Результаты расследования неизвестны.

В июне 2019 года бывшего замминистра минприроды Удмуртии Евгения Чижова приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По данным следствия, с 2015 по 2017 год экс-замминистра «завышал нормы допустимой добычи кабана» в охотничьих угодьях республики. Согласно закону «Об охоте», нормы отстрела кабана определяются на основе его примерной численности, полученной на основе зимнего маршрутного учета. «Минимальное количество кабанов в охотхозяйстве должно быть не менее 10. Если кабанов 10 или меньше, охота запрещена. Если, допустим, кабанов 50, то подстрелить можно 40»,— объяснял на суде гособвинитель Автандил Мисайлов.

По версии обвинения, Евгений Чижов поручал подчиненным определять нормы добычи кабана другим способом — исходя из подсчета их численности на подкормочных площадках. В результате охотники незаконно убили 1193 кабана, ущерб природе составил 18 млн руб.

В мае 2013 года СМИ опубликовали фотографию, на которой начальник охотуправления Амурской области Иван Ряжских позирует с другими охотниками на фоне убитой медведицы с медвежатами. На морду мертвого медвежонка охотники надели солнцезащитные очки. Фотография вызвала возмущение в соцсетях. Но проверка природоохранной прокуратуры показала, что фото было сделано в январе 2010 года, когда охота на бурого медведя была разрешена.

В 2012 году губернатор Камчатского края Владимир Илюхин уволил заместителя краевого Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Александра Желтышева, которого обвинили в убийстве беременной лосихи в государственном заказнике «Бобровый». Очевидцы рассказывали, что чиновник с друзьями отправился на служебном снегоходе в тайгу, где застрелил беременную лосиху, которую разделал на месте. Останки зверя и живого годовалого лосенка, который находился рядом с тушей убитой матери, обнаружил один из охотоведов. Специалисты заключили, что в беременную лосиху выстрелили около 10 раз. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 258 УК РФ за незаконную охоту. По данным “Ъ”, господин Желтышев в итоге отделался штрафом.

В июне 2012 года в центре охотничьего скандала оказались сразу трое чиновников из Приамурья. Вице-мэр Благовещенска Сергей Рыбаков, служащий амурского Россельхознадзора Михаил Григорьев и специалист регионального охотуправления Юрий Глебов были задержаны в урочище «Сосновка» с убитым изюбрем (подвид благородного оленя). Директор Шимановского промыслового хозяйства Владимир Комаров вместе с егерями составили акт служебного расследования и оформили протоколы об отсутствии разрешения на охоту, которые потом, по словам господина Комарова, из материалов дела исчезли. Амурская природоохранная прокуратура пришла к выводу, что у охотников были все необходимые бумаги, а самого изюбря убили в другом районе.

Свидетельские показания шестерых егерей не были приняты во внимание. После инцидента на промысловое хозяйство посыпались проверки и иски, в итоге Владимира Комарова уволили в феврале 2014 года. Он записал на диктофон признание главы района, что на него «давят сверху».

История разошлась по СМИ, после чего Сергей Рыбаков покинул пост вице-мэра — подал в отставку «в связи с выходом на пенсию».

В декабре 2017 года в пригороде Геленджика бойцы Росгвардии задержали трех краснодарских чиновников: сотрудника управления делами президента РФ Болата Закарьянова (ранее был главой городского собрания Геленджика), начальника управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю Романа Молдованова и начальника регионального управления по охране объектов животного мира краевого минприроды Андрея Колоскова. По сообщению Экологической вахты по Северному Кавказу, чиновники находились на территории охотхозяйства без путевки на отстрел кабана, хотя убитое животное находилось в их машине. Уголовное дело не было возбуждено.

В 2017 году «Новая газета» писала о незаконной рыбалке в заповеднике «Таймырский», в которой, по данным издания, участвовали ямальский прокурор Александр Герасименко и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин (с 2018 года — глава Минприроды РФ). После этого в Генпрокуратуре сообщили, что «достоверных данных, подтверждающих причастность прокурора Герасименко к вылову занесенного в Красную книгу арктического гольца и нахождения его на борту летавшего над заповедником вертолета, в ходе проверки не получено».

В скандалы на территории России попадали и зарубежные VIP-охотники. Так, в 2006 году испанский король Хуан Карлос I в ходе поездки в Вологодскую область застрелил ручного медведя, которого перед этим напоили водкой. «Фальсификаторы «принесли в жертву» добродушного и веселого медведя по кличке Митрофан, содержавшегося на базе отдыха в селе Новленском,— написал замначальника областного управления по охране и развитию охотничьих ресурсов Сергей Старостин в официальном обращении тогдашнему губернатору Вячеславу Позгалеву.— Медведя посадили в клетку и привезли к месту охоты. После этого его щедро напоили водкой, смешанной с медом, и вытолкали на поле. Естественно, грузное пьяное животное стало легкой мишенью. Его величество Хуан Карлос уложил Митрофана с одного выстрела».

Вячеслав Позгалев сам известен в регионе как страстный охотник. Однажды он даже выставил на благотворительный аукцион необычное украшение — подвешенную на золотую цепочку кость из пениса убитого им медведя (кулон ушел за 40 тыс. рублей, которые были перечислены на счет фонда, помогающего детям с сахарным диабетом). Господин Позгалев официально заявил, что Хуан Карлос на Вологодчине не охотился, а только «смотрел фильмы об охоте», которых в личной коллекции губернатора около сотни. Медведя действительно убили, и, по мнению госслужащего, было за что: «У этого медведя характер злобный. Он ненавидит всех, кто его окружает. И когда медведь вышел из-под контроля, хозяин застрелил его».

Тем не менее любовь Хуана Карлоса I к охоте в дальнейшем все же аукнулась королю. В апреле 2012 года 74-летний монарх принял участие в охоте на слонов в Ботсване. Предприятие вышло на редкость неудачным. Во-первых, король упал и сломал шейку бедра. Во-вторых, возмутились испанские СМИ, которые подсчитали, что сафари обошлось в €30 тыс.— и это в разгар кризиса. И, наконец, руководство Всемирного фонда дикой природы (WWF) Испании лишило короля звания почетного председателя организации — притом что Хуан Карлос I занимал пост с 1968 года. «Несмотря на то, что охота на слонов официально не запрещена, участие в ней идет вразрез с интересами фонда, который борется за сохранение редких видов животных»,— объяснили решение в WWF.

Охота князя Монако Альберта II на Байкале в 2007 году также закончилась скандалом. Экологи из «Гринписа России» просили Генпрокуратуру и Росприроднадзор проверить, на каком основании князь и полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин охотились на изюбря, хотя сезон охоты еще не открыт. В ответ руководство Иркутской области заявило, что «это была фотоохота». Росприроднадзор поначалу пообещал провести расследование жалобы экологов, но почти сразу передумал — тогдашний замглавы ведомства Олег Митволь пояснил, что князь Монако «считается достаточно экологически продвинутым человеком», поэтому обвинения в незаконной добыче изюбря «вызывает сомнения, поскольку сезон охоты на этого зверя еще не открыт».

Дружественный огонь

На охоте гибнут не только животные, но и люди. Самый известный такой случай произошел 9 января 2009 года в Республике Алтай — тогда разбился вертолет Ми-171, в котором находились туши незаконно добытых горных баранов, занесенных в Красную книгу. В авиакатастрофе погибли семь высокопоставленных охотников, в том числе полпред президента в Госдуме РФ Александр Косопкин. Происшествие спровоцировало политический скандал — в Горно-Алтайске прошел митинг, на котором потребовали привлечь к ответственности VIP-браконьеров; акции солидарности прошли в других городах России, в том числе и в столице.

Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что погибшие пилоты нарушили «правила безопасности и эксплуатации» воздушного судна. Выжившим пассажирам вертолета, зампреду правительства республики Алтай Анатолию Банных, гендиректору компании «Инеко» Борису Белинскому и заместителю главы Института экономики и законодательства Москвы Николаю Капранову предъявили обвинение в браконьерстве. Уголовное дело было закрыто в декабре 2011 года по истечению срока давности.

Отметим, что Анатолий Банных, которому удалось выжить в той катастрофе, погиб спустя восемь лет в другом авиапроисшествии. Вертолет Robinson R-66, на борту которого помимо него находились еще четыре человека, упал в Телецкое озеро. По данным МАК, вертолет не имел права взлетать в темное время суток при штормовом предупреждении. Воздушное судно и тела нескольких человек, включая Анатолия Банных, так и не были обнаружены.

В мае 2009 года во время охоты на медведей погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. При попытке поднять тушу медведя на лебедке на борт с земли вертолет Bell 407 задел деревья и рухнул в тайге неподалеку от Байкала. Его обнаружили полностью сгоревшим в 80 км от Иркутска. В авиакатастрофе кроме Игоря Есиповского погибли зампредседателя правительства Иркутской области Михаил Штонда, охранник Александр Шостак и пилот Виктор Кунов.

24 февраля 2010 года в Пермском крае погиб заместитель гендиректора ООО «Газпром добыча Надым» Константин Павлов. По данным следователей, он был застрелен на охоте председателем межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Владимиром Бабкиным. Сообщалось, что господин Бабкин случайно выстрелил в товарища.

В декабре 2010 года во время охоты депутат Якутской гордумы Андрей Данилов случайно застрелил 41-летнего сотрудника ФСБ Владимира Афанасьева. Увидев в зарослях движущийся силуэт, депутат решил, что это косуля, и выстрелил из охотничьего карабина. Господину Данилову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Вдова погибшего просила суд прекратить уголовное преследование Андрея Данилова в связи с примирением сторон. Депутат выплатил ей компенсацию в размере 4 млн руб. Уголовное дело было прекращено по не реабилитирующим основаниям.

В сентябре 2017 года главный федеральный инспектор по Ярославской области Василий Несветайлов на охоте в Первомайском районе случайно застрелил егеря Сергея Рябкова, перепутав его с кабаном. Суд признал господина Несветайло виновным в непредумышленном убийстве и приговорил его к штрафу в 100 тыс. руб. Охотничий карабин инспектору также пришлось сдать государству. Вскоре после этого чиновник покинул свой пост.

В 2019 году в деревне Загубье Ленинградской области на охоте погиб старший государственный инспектор Северо-Западного территориального управления Рыболовства по Волховскому району Алексей Воробьев. Инспектора случайно застрелил его друг Сергей Слободчиков. По словам стрелявшего, вечером он заметил среди деревьев силуэт, который принял за зверя, и сделал два выстрела из карабина «Тигр».

8 января 2012 года во время охоты был случайно застрелен заместитель председателя думы Яковлевского района Приморья Петр Никийцев. Партнер по охоте принял его за оленя.

26 октября 2012 года во время охоты в Туринском районе Свердловской области по неосторожности был застрелен экс-прокурор и начальник правового департамента администрации Екатеринбурга Вячеслав Левин. Пуля попала экс-прокурору в затылок. СК возбудил дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении стрелявшего 54-летнего предпринимателя, его имя не сообщалось.

5 октября 2019 года во время охоты погиб экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов. Как рассказали его товарищи, господин Крылов ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, когда заметил приближающегося к нему медведя. Он выстрелил в зверя, а потом решил к нему подойти. В этот момент на Крылова напал второй медведь и задрал бывшего депутата.

Анна Васильева, Мария Литвинова, Александр Черных