Скандалы: «Нельзя быть богатым, если твоя страна в ж***»

17.02.2020, 12:31, Разное

Дмитрий Ананьев дал первое интервью западным СМИ после отъезда на Кипр, рассказав о полученных угрозах и преследовании в России

«Меня выставили преступником. Это не укладывается у меня в голове», — заявил бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев азете The Guardian. По словам Ананьева, его дело стало хрестоматийным примером того, как в России бизнесмен может оказаться под ударом. В России, утверждает бывший банкир, уязвим любой человек с независимыми взглядами, его арест — «это только вопрос времени». Себя Ананьев также причисляет к независимому лагерю и говорит, что в течение 25 лет строил успешный бизнес, который в итоге забрало государство.

Ананьев рассказал свою версию произошедшего с Промсвязьбанком. В 2015 году, после введения санкций против России, ЦБ решил помочь оборонной промышленности и национализировать частный банк Ананьева и его брата, сделав его специальным банком для военных. «Они сказали мне несколько раз, что если я не продам банк, меня ждет уголовное дело», — утверждает Ананьев. Он также говорит, что получал угрозы жизни по телефону и электронной почте и замечал за собой слежку. Эту кампанию он связывает с российскими спецслужбами и с «гнетущей государственной машиной».

ЦБ в 2017 году объяснял решение забрать Промсвязьбанк на санацию тем, что в банке образовался хронический недостаток ликвидности, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка. После введения временной администрации ЦБ сообщил, что в банке были уничтожены или пропали кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму более 109 млрд рублей. Позднее стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Ананьев говорит, что на фоне давления у него возникли проблемы с сердцем. В 2018 году он с семьей и 85-летней матерью уехал из России на Кипр, где сейчас с комфортом проживает в доме в Лимасоле с видом на море и садом с пальмами. Его брат Алексей еще год пытался спасти их бизнес-империю, но тоже уехал — в Лондон.

Ананьев признает, что отъезд с родины был для него болезненным. Глубоко религиозный человек, он перед тем как обосноваться на Кипре попросил благословения у 94-летнего православного монаха на горе Афон в Греции. В своей новой жизни он видит много плюсов: проводит много времени с женой и пятью детьми, бегает по утрам, ходит на рыбалку на своей яхте, читает художественную литературу.

Несмотря на лишения, Ананьев признает, что ему повезло. При этом свое положение в рейтинге Forbes считает «нереальным» и замечает: «Нельзя быть богатым, если твоя страна в жопе».

Ананьев знает, что суд в Москве заочно арестовал его, и думает об отъезде с Кипра. Он напоминает о судьбе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, на которого было совершено покушение в британском Солсбери, и об убийстве в 2019 году чеченского полевого командира в Берлине: «Органы безопасности могут нанести удар по кому угодно, не оставив доказательств».

В России братья Ананьевы обвиняются в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд рублей и $575 млн. Ананьевы объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка на сумму более 282 млрд рублей. Арест был наложен на квартиры, машины, самолет, несколько земельных участков и на коллекцию картин.

Андрей Злобин