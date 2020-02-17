Джамала рассказала, как муж отреагировал на ее вторую беременность

17.02.2020, 12:31, Новости дня

Украинская певица Джамала в комментарии Telegram-каналу «Особливе з Соломією» рассказала, как ее муж финансист Бекир Сулейманов отреагировал на беременность супруги.

По словам певицы, она ощутила изменения в организме во время съемок клипа на совместную с alyona alyona песню «Жалі»: чувствовала усталость, помутнение в голове. Но тогда она решила, что это связано с напряженным графиком работы и диетой, но все же предположила, что, возможно, беременна.

«Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он ответил: «Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться», – рассказала Джамала.

Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».