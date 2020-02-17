Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере в Японии

17.02.2020, 12:31, Разное

Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. В посольстве сообщили, что скоро женщину госпитализируют.

Материал дополняется.



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