Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере в Японии

17.02.2020, 12:31, Разное
Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. В посольстве сообщили, что скоро женщину госпитализируют.
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17.02.2020, 12:31, Разное
Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. В посольстве сообщили, что скоро женщину госпитализируют.
Материал дополняется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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