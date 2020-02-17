«Богатые мужчины старыми не бывают». Михаил Поплавский прокомментировал отношения со студентками

17.02.2020, 12:31, Новости дня

70-летний ректор Киевского национального университета культуры и исскуств Михаил Поплавский во время съемок передачи «Світське життя» признался в интервью Кате Осадчей, что не скрывает своей любвеобильности. 

«Богатые мужчины старыми не бывают», – подчеркнул ректор, комментируя слухи о романах со студентками возглавляемого им университета.

Он добавил, что считает себя любвеобильным мужчиной, который никогда этого не скрывал. По словам Поплавского, в свое время Ирина Билык, получая зачетку из его рук, назвала его «шалуном». Сегодняшние студентки, по словам Поплавского, за глаза называют его «Папой» или «Поплавком».

Комментируя семейное положение, Поплавский признался, что является свободным мужчиной. «Я уже был «замужем», но больше не хочу», –  подчеркнул он. 

По словам ректора университета культуры и искусств, «можно бросить пить и начать, можно бросить курить и начать, но если забросить секс – начать очень сложно». 

Михаил Поплавский родился в с. Мечиславка Кировоградской области в 1949 году.  С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и исскуств. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

30.01 / Гаджеты: Представлена визуализация нашего взгляда на окружающий мир

31.01 / Гаджеты: Приложение Gmail объединится с мессенджерами

29.01 / Адвокаты Соколова решили объяснить убийство аспирантки влиянием лекарств

07.02 / Гаджеты: Излучение iPhone 11 Pro опасно для человека

17.01 / Погребинский объяснил, почему Зеленский не уволит «недопремьера» Гончарука

14.01 / Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе

26.01 / Американский политолог — чрезмерный оптимизм ни к чему — российскую экономику нужно видеть такой, какая она есть

08.02 / Благовещенск — Хэйхэ: репортаж с российско-китайской границы

11.02 / Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения и продление санкций ЕС в отношении бывших украинских чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика