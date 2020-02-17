ОАЭ получили разрешение на запуск первой арабской АЭС

17.02.2020, 12:31, Новости дня

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) первыми среди арабских стран приступают к пуску атомной электростанции.

Федеральное агентство регулирования ядерной энергетики ОАЭ (FANR) выдало лицензию на запуск первого блока атомной станции Barakah. Компания Nawah Energy Company получила лицензию и начинает подготовку к коммерческому пуску АЭС.

АЭС будет генерировать до 5600 мегаватт энергии из 4 блоков, обеспечивая примерно 25 процентов потребностей в электроэнергии в ОАЭ.

"Это исторический момент для Объединенных арабских эмиратов. Страна стала первой в арабском регионе запускающей атомную электрстанцию", — сообщил аль-Кааби  постоянный представитель ОАЭ в МАГАТЭ Хамад аль-Кааби на пресс-конференции, которая велась в Twitter.

ОАЭ строит свою первую атомную электростанцию ​​с четырьмя реакторами водяного охлаждения мощностью по 1400 МВт в эмирате Абу-Даби. В сентябре 2019 года группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила миссию по изучению систем готовности АЭС и реагирования на ядерные и радиологические аварийные. Проверка готовности к чрезвычайным ситуациям (EPREV) была проведена по запросу правительства ОАЭ.

АЭС на побережье Персидского залива строит южнокорейский консорциум компаний. Стоимось проекта оценивается в 20-25 миллиардов долларов.



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