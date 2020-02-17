«Ювентус» победил «Брешию», «Лацио» обыграл «Интер». Результаты 24-го тура чемпионата Италии

17.02.2020, 12:30, Новости дня

С 15-го по 16 февраля прошло девять поединков 24-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.

15 февраля

«Лечче» – СПАЛ – 2:1

Голы: Манкосу, 41 (пенальти), Майер, 66 – Петанья, 47

Украинский полузащитник «Лечче» Евгений Шахов вышел на замену на 34-й минуте матча, результативными действиями не отличался.

«Болонья» – «Дженоа» – 0:3

Голы: Сумаоро, 28, Санабрия, 44, Кришито, 90 (пенальти)

Удаления: Схаутен, 34, Денсвил, 89 (оба – «Болонья»)

«Аталанта» – «Рома» – 2:1

Голы: Паломино, 50, Пашалич, 59 – Джеко, 45

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену на 83-й минуте матча, результативными действиями не отличался.

16 февраля

«Удинезе» – «Верона» – 0:0

«Сампдория» – «Фиорентина» – 1:5

Голы: Габбьядини, 90 – Торсбю, 8 (автогол), Влахович, 18, 57, Кьеза, 40, (пенальти), 78

Удаления: Мурру, 39 – Бадель, 45

«Сассуоло» – «Парма» – 0:1

Гол: Жервинью, 25

«Ювентус» – «Брешия» – 2:0

Голы: Дибала, 39, Куадрадо, 75

Удаление: Айе, 37 («Брешия»)

«Кальяри» – «Наполи» – 0:1

Гол: Мертенс, 66

«Лацио» – «Интер» – 2:1

Голы: Иммобиле, 50 (пенальти), Милинкович-Савич, 69 – Янг, 44

Последний матч 24-го тура чемпионата Италии «Милан» – «Торино» пройдет 17 февраля.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it