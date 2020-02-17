В Москве расширилась зона платной парковки, изменились и тарифы в центре

17.02.2020, 12:30, Новости дня

В столице расширилась зона платной парковки — теперь она появилась еще на 80 улицах. Преимущественно новые парковочные места расположены вблизи вокзалов, транспортно-пересадочных узлов и торговых центров, из-за чего проживающим рядом гражданам зачастую не хватало мест. Кроме того, выборочно изменились тарифы на парковку.

С 17 февраля для столичных автомобилистов изменились условия платной парковки. Помимо расширения зоны на некоторых улицах увеличены тарифы. Например, в Шубинском переулке теперь за стоянку придется заплатить не 60 рублей, а 380. В районе Арбата дороже стало и в Нижнем Кисловском, Денежном, Плотниковом, 1-м Смоленском переулках, на Смоленской набережной и Новом Арбате.

В целом изменение тарифов произошло на улицах практически всех центральных районов Москвы: в Басманном, Замоскворечье, Красносельском, Пресненском. Ощутимее всего подорожали места в районе Якиманки — там появились еще 24 улицы с тарифом 380 рублей в час. А в Тверском районе подорожали Малый Гнездниковский переулок, Китайгородский проезд, Дегтярный, Старопименовский переулок.

Парковочные тарифы изменены не только в сторону увеличения — где-то стало дешевле. Например, на Верхней Красносельской и улице Гаврикова стоимость парковочного места снижена до 40 рублей в час.

Расширение зоны платной парковки произошло на 80 улицах как в центре, так и за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД. Новые платные парковочные места появились в районах Беговой, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Соколиная Гора, а также Северное и Южное Тушино. Полный список улиц, вошедших в зону платной парковки, можно найти на официальном портале "Московского паркинга" на сайте mos.ru.

Платной парковку сделали, как правило, на тех улицах, где местным жителям не хватает мест. Москвичи, проживающие в зоне платной парковки, могут оформить резидентное разрешение и парковаться на улицах своего района бесплатно.

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"Вести-Москва"