Рада рассмотрит отчет Кабмина 21 февраля

17.02.2020, 12:30, Новости дня

21 февраля Верховная Рада заслушает отчет Кабинет министров. Об этом сегодня на заседании Согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Поступил отчет правительства. В ближайшее время он появится на сайте Верховной Рады. Поскольку по процедуре комитеты будут его рассматривать, я бы предложил, чтобы это произошло в среду [19 февраля]… и чтобы в пятницу мы имели возможность заслушать правительство вместо «Часа вопросов к правительству», – отметил Разумков.

Он предложил также заслушать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую по ситуации с коронавирусом.

«Я знаю, что коллеги еще будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения по поводу ситуации, связанной с коронавирусом. Поэтому, если не будет возражений, предлагаю добавить еще до получаса времени вместо «разного», чтобы заслушать министра Скалецкую», – отметил Разумков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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