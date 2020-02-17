Из-за убийства женщины на глазах ребенка в Подмосковье возбуждено дело

17.02.2020, 12:30, Новости дня

В Подмосковье мужчину заподозрили в убийстве женщины на глазах у ребенка в местном общежитии, информирует ГСУ СК по региону.

«Следователем следственного отдела по Наро-Фоминску по результат проверки возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью, на глазах у ребенка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, 52-летний мужчина несколько раз выстрелил в бывшую супругу из охотничьего обреза на глазах у 11-летнего сына, после чего застрелился.

«Семья являлась многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников», – отмечает СК.

С ребенком на данный момент работают психологи, следователи осмотрели место происшествия, ведутся допросы соседей и родственников.

Ранее стало известно, что мужчина «в присутствии сына 2009 года рождения выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову супруге». Всего в семье пятеро детей, четверо – несовершеннолетние, сейчас они находятся с бабушкой. По предварительной информации, конфликт произошел из-за развода.

В ноябре 2019 года москвич напал на бывшую супругу на глазах у ребенка с ножом, его задержали в декабре.



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