«Третья жертва коронавируса»: россиянку заперли в больнице

17.02.2020, 12:26, Разное

В конце января в Россию из Китая вернулась 32-летняя жительница Санкт-Петребурга Алла Ильина. Спустя несколько дней у нее заболело горло, и тогда девушка обратилась в больницу.

В то время в нашей стране уже начали действовать повышенные меры безопасности, связанные с распространением в мире опасной эпидемии. Поскольку очагом болезни выступал Китай, а симптомы коронавируса у человека были похожи на банальную простуду, всех жалующихся на самочувствие туристов из Поднебесной размещали на карантин.

В связи с этим Анна Ильина поступила в больницу. Ее, как пациента с подозрением на коронавирус, разместили в изолированном боксе. Однако девушка сбежала из-под врачебного надзора. Позже в Сети она даже поделилась с публикой подробным планом своего побега.

С иском вернуть беглянку выступил главный санитарный врач Санкт-Петербурга. Суд встал на его сторону. Алле Ильиной надо вернуться в больницу до 19 февраля, передает «Царьград». Сообщается, что в медицинском учреждении ей необходимо будет оставаться до тех пор, пока не будут получены отрицательные анализы на коронавирус.

Таким образом, девушка стала жертвой повышенных мер безопасности, связанных с распространением коронавируса COVID-2019. Пока в нашей стране официально были зарегистрированы всего два заболевших. Оба – граждане Китая. Пациенты уже выздоровели и были отпущены из больницы.