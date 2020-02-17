Служба доставки извинилась за рекламу с «Родиной-матерью»

17.02.2020, 12:26, Новости дня

Служба доставки «Сбермаркет» извинилась за размещение рекламного коллажа с изображением монумента «Родина-мать зовет!».

«Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса «Сбермаркет» в Волгограде», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании. 

В «Сбермаркете» пояснили, что реклама была размещена подрядчиком без согласования. Вскоре она была удалена как не соответствующая политике компании. Служба доставки поблагодарила общественность за то, что обратили внимание на ситуацию.

Ранее сообщалось, что «Сбермаркет» разместил рекламу доставки еды с изображением «Родины-матери». В коллаже изображение скульптуры расположено рядом с жирафами, держащими в зубах пакет с продуктами из супермаркетов. Самой скульптуре дизайнеры вложили в руку лимон. На переднем плане коллажа жук-навозник катит шар.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Путин призвал укрепить статус РФ как одной из ведущих морских держав

29.01 / «Интерфакс»: Подгузов останется в «Почте России», но с понижением, он станет замглавы компании

14.01 / Вице-президент Пенс привел к присяге командующего Космическими войсками

16.02 / Шторм «Деннис» обрушился на Уэльс

07.02 / В ЦОДД поддержали повышение штрафов для автомобилистов в проекте нового КоАП

13.02 / Знаменитая гимнастка Лариса Латынина удостоена награды МОК

06.02 / СМИ: врач, предупреждавший о вспышке коронавируса, жив

31.01 / Токсикологи: причиной отравления подростков в Ленинске-Кузнецком стали медикаменты

21.01 / В РФ назначили новое правительство. Лавров и Шойгу остались на своих постах

11.12 / Гаджеты: Смарт проектор Xiaomi Mijia, совмещенный с колонкой по цене 850 долларов (3 фото)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика