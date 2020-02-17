ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции против Белоруссии

17.02.2020, 12:24, Новости дня

Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех находящихся в европейском «черном списке» граждан этой страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

«Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы для репрессий, а также замораживание активов и запрет на поездки четырех человек, связанных с исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах», — говорится в заявлении.

Напомним, первый блок санкций в отношении Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко Евросоюз ввел еще в 2002 году. Ограничительные меры были связаны с нарушениями прав человека. С тех пор пакет санкций неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось.

В феврале 2016 года Евросоюз частично снял ограничительные меры с Белоруссии. Тогда сняли санкции против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний, однако сохранили эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков.



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