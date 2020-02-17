Обнародованы снимки мелкосерийного вездехода УАЗ «Барс»

17.02.2020, 12:21, Разное

В интернете появились изображения мелкосерийного внедорожника УАЗ-3159 «Барс». В случае наличия определенных доработок российская машина могла бы составить конкуренцию Toyota Land Cruiser.
Создававшие «Барс» инженеры обязаны были достичь улучшения ездовых параметров автомобиля. У внедорожника имеется отличная колесная база, благодаря которой он стал более устойчивым при перемещениях на дороге. Для передней подвески конструкторы УАЗ продумали пружины, которые выступили в роли замены рессоров. Вездеход имеет также колесные бортовые редакторы, что повлияло, в свою очередь, на расширение колеи, сохранился и 300-мм клиренс. »Сердцем» отечественного автомобиля является бензиновый агрегат на 2,7 литра, который генерирует 133 лошадиные силы. Совместно с таким мотором работает пятиступенчатая механическая система. В салоне другая отделка передней панели и сдвижные форточки.

Пользователи и обычные автолюбители положительно оценили машину, назвав ее хорошей, красивой и брутальной. Они не против возвращения УАЗа «Барса» в производство, хотя и отметили, что транспорт устарел.



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