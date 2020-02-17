«Утро вечера мудренее»: Врачи назвали 3 вредные привычки начала дня

17.02.2020, 12:21, Разное

Врачи назвали вредные привычки начала дня, влияющие на его продолжение. Специалисты выделили три антилидера, которые вполне способны сделать нездоровой всю жизнь человека.

Потребность еще полузакрытыми глазами прочитать поступившие на телефон сообщения, нарушает гармонию эмоционального настроя. Резкий переход от состояния расслабленности и покоя к тревогам дня становится для многих стрессом и надолго портит настроение. Это увеличивает шансы поссориться с близкими за завтраком, усилив негатив. Дополнительную угрозу психике составит и чашка кофе на пустой желудок. Установлено, что выработка гормона кортизола, в задачу которого входит мобилизация ресурсов организма, приходится именно на утренние часы. Он защищает организм от стресса, регулирует уровень артериального давления, участвует в обменных процессах. Избыток его приводит к повышению показателей, в том числе и уровня сахара в крови, к развитию ожирения.

По мнению экспертов Times Now, пренебрежение физической разминкой после ночного покоя отрицательно воздействует на общее состояние организма. Сонливость, отсутствие бодрости не позволят человеку активно включиться в дневной ритм и продуктивно решать возникающие перед ним задачи. Для успешного моделирования своей жизни, исследователи советуют начать с правильно организованных утренних моментов.