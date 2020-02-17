Гибкий «чемпион» Samsung Champ с камерой под экраном готовится к выходу

17.02.2020, 12:21, Разное

Новый гибкий смартфон от компании Samsung с камерой под дисплеем, получивший кодовое название «чемпион», будет похож на Galaxy Fold, а не Galaxy Z Flip. Первая демонстрация устройства должна состояться в июле.
Информацию о преемнике гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold опубликовал сетевой инсайдер Ice Universe. По его словам, сейчас устройство проходит под названием Champ («чемпион»). Его отличительной особенностью станет фронтальная камера, которую производитель «спрятал» под дисплеем. Из-за этого смартфон лишится «челки», которая присутствует у большинства современных гаджетов.

Сообщение Ice Universe успел подтвердить информатор Макс Вайнбах с ресурса XDA Developers. Он добавил, что Samsung Galaxy Fold 2 Champ получит 7,7-дюймовый экран, а его релиз ожидается уже в июле 2020 года.



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