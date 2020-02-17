Лукашенко рассказал об угрозах на границе Белоруссии

17.02.2020, 12:19, Новости дня

С каждым годом вызовов и угроз безопасности на границе Белоруссии становится больше, сообщил глава республики Александр Лукашенко, утверждая решение об охране госграницы органами пограничной службы в 2020 году.

Лукашенко отметил, что пограничная безопасность является важнейшим вопросом государственной политики, «особенно» в Белоруссии». «К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше», – приводит его слова БелТА.

Глава Белоруссии сообщил о растущих потоках незаконной миграции, отметил рост объемов контрабанды наркотиков. «Увеличивается военная активность по ту сторону границы», – указал он.

Лукашенко заявил, что его страна не представляет ни для кого угрозы ни в военном, ни в экономическом плане.

«Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что страна не будет платить премии российским нефтяным компаниям.



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