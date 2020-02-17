Умер советский и грузинский кинорежиссер Георгий Шенгелая

17.02.2020, 12:19, Новости дня

Знаменитый советский и грузинский кинорежиссер Георгий Шенгелая скончался на 83-м году жизни, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Выпускник ВГИКа, Шенгелая снял такие картины, как «Пиросмани» и «Мелодии Верийского квартала». Народный артист Грузии Георгий Шенгелая в 1986 году стал лауреатом Берлинскогог кинофестивая в номинации «Режиссер», пишет Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

Георгий Шенгелая после распада СССР участвовал в политической жизни Грузии, был членом госсовета и создателем партии «Грузинская партия лозы. Вместе с Россией».

Критикуя Россию за «войну-2008», он в то же время говорил о необходимости восстановления отношений с ней: «В свое время русские спасли нас. Если бы не российская корона, мы были бы сегодня одной из провинций Ирана».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / СК начал проверку сообщений о нападении стоматолога на женщину с ребенком

09.01 / Украинский Boeing в Иране мог быть сбит ракетой российского зенитного комплекса «Тор»

26.01 / С начала ООС на Донбассе пиротехники изъяли и обезвредили 33,8 тыс. взрывоопасных предметов – штаб операции

03.12 / Доктор Каабак рассказал о возвращении к работе

26.12 / Зурабишвили заявила, что Грузии нужен нормандский формат

03.02 / Власти Петербурга не знали о начале демонтажа СКК «Петербургский», во время которого рухнула крыша и погиб рабочий

11.12 / Новый паркетник Mitsubishi ASX добрался до дилеров

03.12 / Труба заявил, что узнал об обысках у Щербины из новостей и готов сотрудничать со следствием

04.02 / В Офисе президента сегодня обсудят кадровые перестановки в Кабмине – СМИ

15.01 / Скворцова заявила о готовности больниц к всплеску рождаемости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика