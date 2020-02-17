Руководитель Черноморской таможни рассказал о своих доходах и ответил на обвинения в коррупции

17.02.2020, 12:18, Новости дня

Исполняющий обязанности главы Черноморской таможни Александр Щуцкий в своем Facebook рассказал, что до прихода на таможенную службу занимался бизнесом, и что не скрывает своих тогдашних доходов.

«Журналисты Bihus.info попросили прокомментировать ситуацию с коррупцией на таможне. Мне скрывать нечего, поэтому я всегда открыт к общению с журналистами. Но удивляют попытки связать мое прошлое и прошлое моей семьи с коррупцией на таможне за все годы и желание приписать мне все смертные грехи, какие только есть или были там. Я искренне уважаю стремление журналистов расследовать реальную ситуацию в этой сфере, но, чтобы прекратить спекуляции на эту тему, связанные с моим именем, готов публично ответить на все вопросы», – написал он.

Глава таможни подчеркнул, что не «сколачивал» состояние на таможне, так как был финансово независимым еще до прихода на эту работу.

«Бизнес до работы на таможне. Я пришел на таможенную службу в конце 2016 года. До этого времени занимался бизнесом. В 2010 году из-за разногласий с партнерами я решил выйти из бизнеса. Это было трудное решение, но я о нем не жалею. Работа в бизнесе позволила мне чувствовать себя финансово независимым, а одним из результатов стало приобретение Bentley в 2008 году. Но, повторюсь, покупка машины была сделана задолго до работы на таможне и даже до моего выхода из бизнеса. Поэтому акцентировать на этом внимание и говорить, что я «сколотил», на каких-то схемах на таможне разбогател, в результате чего «скупил себе автопарк элитных авто» – манипуляция в чистом виде», – заявил Щуцкий.

Он также объяснил, как в его декларации появился автомобиль Bentley.

«После выхода из бизнеса несколько лет я не работал, чего тоже не скрываю, хотя это последнее, о чем публично хотелось бы говорить. Поэтому в декларации 2016 года, перед конкурсом на госслужбу, кроме небольших консультаций, декларировать было нечего. Но так как Bentley на тот момент был среди моего имущества, он был внесен в декларацию, наряду с автомобилем жены. Куплены они были не в 2015 году, а задолго до этого. Но я уже столько раз об этом говорил, что не понимаю, почему эта тема до сих пор вызывает вопросы», – написал глава таможни.

Щуцкий рассказал, что консультировал депутата седьмого созыва Михаила Апостола и доход от этой деятельности внес в декларацию по итогам 2015 года.

«Но мое консультирование Апостола никоим образом не могло быть связано с работой таможни от слова совсем, так как я до того момента не то, что не работал там, даже подумать об этом не мог. Так как Апостол был еще советником министра МВД Арсена Авакова, по теории заговора я якобы консультировал и его на этот предмет. Но эти выдумки не то, что комментировать, о них даже говорить смешно. Никакой связи между Апостолом и таможней, и, тем более, Аваковым и таможней – не было. В этой истории нет ни малейшего факта, кроме перечисления фамилий. В этой же связи странными являются и попытки связать меня и Виталия Коваля, которого я консультировал в том же 2015 году. Не ищите сенсацию там, где ее нет. Ничем иным, кроме как потерей времени, это не закончится», – убежден он.

Таможенник рассказал и о доходах своей жены от бизнеса.

«Автомобиль жены. По правде, я бы не делал публичных заявлений, если бы это не стало касаться семьи. Моя жена уже 17 лет занимается семейным бизнесом с отцом и братом по производству блоков питания. Их оборудованием пользуются множество крупных украинских компаний. Я никогда не имел отношения к этому бизнесу и до сих пор восхищаюсь женой, которая разобралась в тонкой инженерной работе и столько лет успешно развивает бизнес со своим отцом. Автомобиль она приобрела сама, благодаря своему бизнесу и взяв на сумму, которой не хватало, кредит в банке. Этому есть все доказательства, выписки и т.д., было бы желание проверить. Поэтому подавать эту историю в привязке к моему имени – попытка поставить меня рядом с «шаблонными» коррупционерами», – считает Щуцкий.

Он заявил, что удивлен, почему журналисты не спрашивают его о результатах работы на таможне.

«Например, о контрабанде черногорского токсического песка, поставки которого наша таможня остановила? Европа борется с грязью, а контрабандисты ввозят ее сюда, превращая Украину в свалку европейских отходов. Стоимость сделки, которую мы предотвратили – около 50 млн евро. Если бы мы все были «по уши в коррупции», о которой так много сейчас пишут, останавливали ли бы мы такие крупные поставки? Или недавняя ситуация с совместными действиями Службы безопасности Украины и Черноморской таможни о прекращении вымогательства со стороны сотрудника таможни. Почему некоторые попытались подать это с привязкой ко мне, мол, если на Черноморской таможне, значит под моим патронажем. Ничего, что я на службе только с ноября, а данный факт имел место быть, как минимум, год? И что обнаружить их СБУ удалось в сотрудничестве с таможней, в том числе, при моем содействии?» – написал автор.

Щуцкий призвал обсуждать факты, а не манипуляции.

«Но это никому не интересно, ведь для красивой картинки, конечно, выгоднее проводить совсем другие параллели. Но давайте отталкиваться от фактов и говорить о вещах, которым есть подтверждение, а не только догадки и манипуляция. Ведь успешное проведение реформы таможни будет зависеть и от того, насколько мы готовы не поддаваться на мнимые сенсации и оказывать поддержку государству в ее имплементации», – резюмировал он.

Журналісти bihus.info попросили прокоментувати ситуацію з корупцією на митниці. Мені приховувати нічого, тому я завжди… Posted by Александр Щуцкий on Pühapäev, 16. veebruar 2020

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

2 октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

Черноморская таможня объединяет Херсонское и Николаевское отделения, 16 ноября 2019 года она была зарегистрирована Минюстом, а Щуцкого назначили исполняющим обязанности главы Черноморской таможни, пишет «РБК-Украина».

12 февраля в интервью агентству он заявил, что контрабандисты в Украине начали применять новые схемы, при которых их гораздо труднее разоблачить.