Мнение: Украинка требует от ЕС…

17.02.2020, 12:13, Разное

Узнал из Facebook, что европейский портал политических новостей и аналитики Euractiv опубликовал текст некой украинки Анны Тимашук, в которой автор требует от ЕС наложить санкции в отношении Александра Лебедева.

Потому что Лебедев «лондонский российский олигарх и бывший сотрудник КГБ», потому что ему «принадлежит российская «Новая газета» и две британские газеты», потому что «его разведывательный опыт и финансовые возможности делают его идеальным кандидатом для оказания помощи Кремлю в гибридных операциях в Великобритании и Европе», потому что он «один из самых активных сторонников аннексии Крыма Россией», потому что «в последние годы он вложил миллионы евро в различные бизнес-проекты на полуострове» (отсюда).

В общем, все свалено в одну кучу, по заветам Гебельса, крупицы правды смешаны с откровенной туфтой.

Да, Лебедев – акционер «Новой газеты» и двух британских газет, да у Лебедева есть бизнес-интересы в Крыму.

Практически все остальные обвинения высосаны из пальца. Для примера, в том же Крыму Лебедев работает еще с 90-х годов, задолго до возвращения Крыма в состав России….

В тексте, опубликованном Euractiv, интересно то, что Лебедев поставлен в один ряд с Пригожиным, Ролдугиным, Нисановым… И это выглядит не просто нелепо, это выглядит оправданием Пригожина, Рорлдугина, Нисанова…

Потому что очень многие люди знают Александра Лебедева совершенно другим бизнесменом, совсем не таким, каким он описан в публикации. И у читателей, знающих Лебедева, вполне может сложиться впечатление, что если автор так вдохновенно врет про Лебедева, может, врет и про остальных…

По-моему, это именно тот случай, про который принято говорить «побольше таких друзей – и врагов не надо».