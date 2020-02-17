Появилось видео посадки самолета во время шторма в Лондоне

17.02.2020, 12:12, Новости дня

В Сети опубликовали видео экстремальной посадки во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в лондонском аэропорту Хитроу.

На записи видно, как из-за сильного ветра самолет зависает над полосой, а позже приземляется боком. Видео было опубликовано на YouTube-канале SpeedbirdTV.

Ранее пассажирский лайнер авиакомпании British Airways за рекордное время для дозвуковых самолетов долетел из Нью-Йорка до Лондона благодаря мощному попутному ветру.



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