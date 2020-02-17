Песков опроверг визит Патрушева в Оман в январе

17.02.2020, 12:12, Новости дня

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев не совершал визит в Оман в январе 2020 года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не был (Патрушев в Омане). Это абсолютно ложная информация», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе украинской программе-расследовании «Схема» был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск президент Украины Владимир Зеленский. При этом журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины.

В Кремле назвали враньем сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане. Однако Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) все же начало проверку по поводу поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / В Иране разбился военный самолет

26.12 / В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

04.02 / WADA призывает CAS сделать публичными слушания по делу РУСАДА

16.02 / «Жестокий негодяй» Хоакин Феникс вдруг заговорил о коровах

07.02 / По делу о прослушке Гончарука провели более 20 обысков, планируют допросы – СБУ

29.12 / США оценили обмен пленными в Донбассе

11.02 / 10 популярных курортных поселков для отдыха с детьми летом 2020 года

11.12 / ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

22.01 / Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

06.12 / Российские силовики помогли США вычислить главу хакерской группировки по e-mail

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика