Песков опроверг визит Патрушева в Оман в январе

17.02.2020, 12:12, Новости дня

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев не совершал визит в Оман в январе 2020 года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не был (Патрушев в Омане). Это абсолютно ложная информация», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе украинской программе-расследовании «Схема» был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск президент Украины Владимир Зеленский. При этом журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины.

В Кремле назвали враньем сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане. Однако Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) все же начало проверку по поводу поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман.