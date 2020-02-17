РКН заблокировал доступ к форумам с персональными данными россиян

17.02.2020, 12:06, Новости дня

За продажу персональных данных россиян Роскомнадзор начал блокировать phreaker.pro и dublikat.eu. На сайтах можно было купить или скачать базы, содержащие личные данные граждан Российской Федерации, передает ТАСС.

По решению суда операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным ресурсам на территории РФ.

В пресс-службе ведомства напомнили, что незаконное размещение в сети персональных данных россиян создает риски массового нарушения прав граждан, угрожает их личной безопасности и их имуществу.



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