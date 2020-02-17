«Я мечтаю о шоу, которое поднимет нашу страну еще выше». Лидер The Hardkiss Санина рассказала, почему не поедет на «Евровидение»

17.02.2020, 12:06, Новости дня

Лидер украинской группы The Hardkiss Юлия Санина после выступления коллектива в качестве специальных гостей второго полуфинала нацотбора на «Евровидение 2020» рассказала, что на данный момент коллектив не рассматривает вероятность выступления на этом конкурсе. Прямую трансляцию нацотбора вел телеканал «UA:Перший».

На вопрос ведущего нацотбора, шоумена Сергея Притулы, согласился ли бы коллектив представить Украину на «Евровидении», если бы им это предложили продюсеры, минуя этап нацотбора, ответила: «Я думаю, что плохая идея отбрасывать нацотбор».

По словам Саниной, в 2016 году участие в нацотборе сделало их широко популярными.

«Эта сцена нужна исполнителям, которых сегодня не знают. Мы как группа можем уже по-другому представлять Украину. У нас есть другие возможности. Я мечтаю о другом: о стадионном шоу, которое поднимет нашу страну еще выше. У нас есть другие платформы. Дорогу молодым. Дважды в одну реку не войдешь», – сказала она.

ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube

В 2016 году The Hardkiss и Джамала набрали одинаковое количество баллов в нацотборе на «Евровидение». Но поскольку The Hardkiss пять баллов отдали телезрители, а шесть – судьи, а Джамале – шесть телезрители, а судьи – пять, на конкурс поехала она. (По правилам нацотбора мнение телезрителей считается приоритетным).

Джамала стала победительницей конкурса «Евровидение 2016», исполнив песню «1944». Конкурс проходил в Стокгольме.

Представителя Украины на «Евровидении 2020» назовут в финале 22 февраля.

Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Kruть (с композицией «99»), Go-A («Соловей») и Jerry Heil (Vegan). Победителями второго полуфинала украинского национального отбора «Евровидение 2020» стали Tvorchi, Khayat и David Axelrod.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в «Евровидении», Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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