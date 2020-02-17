Митрополит Иларион извинился за слова Смирнова о бесплатных проститутках

17.02.2020, 12:06, Новости дня

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Смирнова, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками.

Он признал, что протоиерей Димитрий Смирнов нередко выступает с эпатажными заявлениями. Делает он это, вероятно, из благих побуждений, но получается не всегда удачно.

"Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", — сказал митрополит Иларион.

Как передает РИА Новости, он напомнил, что РПЦ относится уважительно к официально зарегистрированным бракам. По его мнению, женщина оказывается незащищенной в незарегистрированном сожительстве, особенно если мужчина состоятелен.

Ранее в РПЦ заявили, что слова Смирнова не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". По словам замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, протоиерей "в свойственной ему образной манере" привлек внимание к проблемам женщин.

В Госдуме и Союзе женщин заявление Смирнова осудили и назвали его "глупым оскорблением". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила "как-нибудь назвать" и мужчин, живущих без регистрации отношений.