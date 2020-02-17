Скандал в Волгограде: «Родину-мать» изобразили с лимоном в руке для рекламы службы доставки

17.02.2020, 12:06, Новости дня

В Волгограде разразился скандал из-за рекламного творения маркетологов, изобразивших скульптуру "Родина-мать" с лимоном в руке.

Коллаж, на котором кроме памятника также были изображены жирафы с пакетами и жук-навозник, выложила на своей странице в Instagram служба доставки "Сбермаркет". Таким образом компания решила оповестить пользователей о начале работы сервиса в Волгограде.

Однако картинка вызвала возмущение у жителей города, сообщает местное издание volganet.net. Через несколько часов рекламный банер был удален. В компании извинились и поблагодарили подписчиков за бдительность.

"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, отметив, что коллаж был размещен подрядчиком без согласования.