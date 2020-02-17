Суд постановил принудительно изолировать сбежавшую из карантина петербурженку

17.02.2020, 12:05, Новости дня

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, просившего принудительно поместить под медицинское наблюдение сбежавшую их больницы Аллу Ильину.

«Суд решил административный иск удовлетворить. Ильину Аллу Анатольевну принудительно поместить под медицинское наблюдение», – сказала судья Ольга Тарасова, передает ТАСС.

Сама Ильина и ее юридический представитель настаивают, что она полностью здорова. Девушка готова сдать дополнительные анализы, но выступает категорически против изоляции.

Напомним, главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова на прошлой неделе обратилась в суд с иском в отношении Ильиной, в котором потребовала ее принудительного помещения под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. Боткина». Это первый подобный иск в России.

Башкетова указала, что в ходе проведения медицинского осмотра 4 и 5 февраля и сбора эпидемиологического анамнеза у вернувшейся в начале февраля из Китая Ильиной были выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие заражение новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Ильину госпитализировали, но больницу девушка покинула самовольно, добровольно вернуться в инфекционную больницу она отказывается, хотя медицинское обследование пройдено Ильиной не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания.

Тем временем Роспотребнадзор предложил усилить ответственность за нарушение карантина.