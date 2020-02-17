Ученые из РФ выявили неизвестные ранее участки ДНК

17.02.2020, 12:04, Разное

Отечественным ученым удалось обнаружить прежде незаметные участки ДНК. Такое открытие они сделали благодаря лечению больного ребенка из Дагестана.
Ныне генетики способны верно интерпретировать не больше 40% расшифрованной ДНК человека. Многие годы нужны, чтобы связать одну мутацию с нарушением в организме, но научные сотрудники Медико-генетического центра сделали это за несколько недель. Созданный ими метод анализа РНК за 24 месяца дал возможность описать сотни вариантов генов, отвечающих за сложности со здоровьем.

Врачей удивил случай, когда в больницу попал маленький мальчик, у которого подозревали кишечную инфекцию, но точный диагноз поставить не удавалось. Проведенный анализ ДНК не нашел каких-либо мутаций, ребенок должен был быть здоров, но в действительности он сильно болел. Позже нефрологи заподозрили у пациента редкий наследственный недуг и выявили отложения кристаллов цистина в роговице. Проведенная терапия дала результаты, и состояние мальчика улучшилось.

Изучая этот случай, медики отметили, что немалая доля мутаций, обнаруженных при диагностике ДНК, приводят к нарушению РНК. Та считается нефункциональной, и поэтому производится неправильный белок, а позже – само заболевание. Ученые приняли решение проанализировать РНК и выявить мутации, что не получилось сделать при диагностике ДНК. Это даст возможность выйти на сломанный ген, не наблюдаемый в результате генетического анализа.

На текущий момент исследователи смогли выделить 400 генов, где при помощи вышеупомянутой методики можно найти неизвестные мутации. Для каждого участка специалисты создали индивидуальную систему анализа РНК, и другой такой базы нет в мире.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Сергей Нетиевский встретил свою вторую половинку после развода с женой

10.12 / Онкологи: Тест со стулом может помочь выявить рак лёгких

06.02 / Мнение: «Иранский сценарий» против Газпрома: «СП-2» становится долгостроем

14.02 / Новые связи: Меган Маркл и принц Гарри посетили университет Стэнфорда в США

02.01 / Отмечающая юбилей Рудковская раскрыла главное желание

10.12 / Мнение: Последний тяжеловес

19.12 / Ксения Собчак, Надежда Оболенцева и другие гости новогоднего ювелирного коктейля

31.12 / «Крик души»: беременная жена довела звезду шоу «Дом-2» до исступления

18.12 / Дерматологи: Синяки на теле сообщают о проблемах со свертываемостью крови

30.01 / В Сети появились «живые» фото нового Xiaomi Poco X2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика