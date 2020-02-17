В Липецке четырехлетний ребенок погиб в ванной

17.02.2020, 12:04, Разное
В Липецке произошел несчастный случай. Ребенок четырех лет погиб в ванной. На данный момент правоохранители устанавливают детали произошедшего инцидента.
Несчастный случай случился в Липецке 16 февраля. В ванной во время купания в собственной квартире погибла девочка. Одна из версий гласит, что она утонула, а по другой версии – у девочки произошел приступ. Раньше у ребенка случались приступы асфиксии.
С причиной смерти ребенка разбираются следователи. Они устанавливают порядок развития событий.
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