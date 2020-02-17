Эксперт дал советы по защите персональных данных

17.02.2020, 11:58, Новости дня

Президент «Консорциума Инфорус», подполковник ФАПСИ в отставке Андрей Масалович рассказал, как персональные данные попадают в руки рекламодателей и дал советы по защите личной информации.

По словам эксперта, технология определения номеров абонентов появилась еще два-три года назад, когда началась принудительная идентификация при выходе в интернет.

«Сама технология известна и используется теми, кто занимается интернет-разведкой, уже несколько лет. Примерно 75-80% номеров таким образом можно установить, нельзя установить, только если человек прилагал специальные усилия. Большая часть населения беззащитна. Уже несколько лет правительство боролось с анонимным выходом в интернет и практически доборолось. Народ ленив, большая часть пользуется бесплатным Wi-Fi, он требует подтверждения через номер телефона. Как только вы подтвердили номер, вся информация, которую вы проверили, автоматически запоминается. Большая часть информации хранится в cookie-файлах. Раньше считалось, что лезть в чужие cookie неэтично, но уже несколько лет большие компании их смотрят, обмениваются, формируют общие базы», – рассказал Масалович Sputnik.

Он добавил, что засилье рекламы будет нарастать, как снежный ком и дал несколько правил «цифровой гигиены».

«Не переходите на рекламу прямо из соцсетей, не нажимайте на таргетированную рекламу, лучше отдельно зайти на сайт. Рекомендую использовать браузер со встроенным VPN, там труднее установить, кто вы. Чистите историю браузера, удаляйте cookie-файлы, отключайте рекламные вложения и никогда не нажимайте кнопки «запомнить меня», это провоцирует массовое скопление данных», – рассказал Масалович.

Ранее «Известия» сообщили, что россиянам грозит эпидемия телефонного спама из-за развития технологии определения номера пользователей интернета, которые заходят на сайты с мобильных устройств. 



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