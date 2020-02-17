Суд взыскал с Соболь и Албурова 311 тысяч рублей по иску метрополитена

17.02.2020, 11:57, Новости дня

Симоновский суд Москвы взыскал с сотрудников ФБК Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей по иску метрополитена из-за акции 3 августа. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Суд также обязал ответчиков выплатить 5 тысяч рублей госпошлины.

Метрополитен требовал взыскать с Соболь и Албурова компенсацию за оплату работы сотрудников метро в выходной день. По-мнению истца, убытки понесла, в частности, станция «Речной вокзал». Адвокат Александр Помазуев ходатайствовал о перерасчете иска. «Мы по-прежнему настаиваем, что „Речной вокзал“ находится за пределами Бульварного кольца, где проходила акция», — сказал он.

Однако представитель метро заявил, что невозможно точно посчитать станции, которые понесли убытки, поскольку маршрут акции был якобы неизвестен.

Адвокат также обратил внимание суда на отсутствие обязывающих требований о вызове новых сотрудников в письмах от МВД и на документы о пассажиропотоке, из которых ясно, что метро увеличило прибыль на 2,6 миллиона рублей в день акции.

Ранее Мосгортранс, ГБУ «Автомобильные дороги» и метрополитен подали иски к Соболь и Албурову на общую сумму около 4 млн рублей. По первым двум искам с сотрудников ФБК взыскали 657 тысяч и 1,5 млн рублей соответственно.