Суд принудительно госпитализировал сбежавшую из Боткинской больницы девушку до 19 февраля

17.02.2020, 11:57, Новости дня

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил до 19 февраля принудительно поместить на карантин Аллу Ильину, которая самовольно покинула Боткинскую больницу, куда ее направили после поездки в Китай с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Иск к Ильиной подала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова.

Как сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на своего корреспондента, представитель Роспотребнадзора сказал на суде, что за время пребывания в больнице Ильина должна была трижды сдать анализы — на 1-й, 3-й и 10-й день, но сбежала на второй день. По его словам, болезнь может проявиться именно на 14-й день. Врачи Китая говорят о 24-дневном карантине.

Между тем накануне Ильина сдала необходимые анализы, которые показали, что она здорова.