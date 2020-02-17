Мнение: Сын топ-менеджера «Газпрома» стал миллиардером

17.02.2020, 11:55, Разное

Неприятная, рвущая шаблоны новость для нашей оппозиции: как для социалистов, так и для псевдолибералов. Николай Сторонский, 34-летний сын директора АО «Газпром промгаз», вошёл в список «Форбс» с состоянием 1,7 млрд долларов.

Принято считать, будто российские топ-менежеры из окологосударственных компаний — пронырливые дураки, которые только и умеют делать, что дружить с коррупционерами да выписывать себе огромные премии.

Принято считать, будто все деньги российских миллиардеров — это результат продажи на металлолом советских заводов.

Принято считать, будто российская «золотая молодёжь» — это такая коллективная стритрейсерша Мара Багдасарян, которая только и умеет, что гонять на роскошном автомобиле, грубо нарушая при этом правила дорожного движения.

Принято считать, будто в России наша «золотая молодёжь» не учится, а если учится, то сугубо формально, посещая студенческие тусовки и начисто игнорируя лекции с семинарами.

Принято считать, будто за пределами России представители наших элит немедленно превращаются в тыквы, и что их максимумом становится планово-убыточный винный магазин в Лондоне.

Вот, пожалуйста, контрпример. Далеко не единственный, но свежий и очень яркий. Николай Сторонский получил хорошее образование в МФТИ, потом закончил РЭШ, потом поплавал недолго в малом бизнесе и в 2006 году. Параллельно, начиная с 20 лет, будущий миллиардер стажировался в «Леман Бразерс», «Номуре» и в том самом «Кредит Суисс», который хорошо знаком нам по своему юмористическому отчёту о мировых богатствах.

В 2014 году, в возрасте 28 лет, Николай Сторонский открыл в Великобритании финансовый стартап «Револют», и через полгода получил 1,5 млн фунтов посевных инвестиций от фонда «Балдертон Капитал».

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/360445-verhom-na-edinoroge-osnovatel-revolut-nikolay-storonskiy-mozhet-popast-v

Суть сервиса «Револют» в том, что он помогает выгодно тратить валюту туристам, у которых много кредитных карточек, автоматически находя лучший обменный курс и перебрасывая деньги со счёта на счёт.

Стартап взлетел. Сейчас, в 2020, после очередного этапа привлечения денег инвесторов, он стоит уже 6 млрд долларов. «Револют» работает на нескольких рынках, однако в России он не представлен — хоть планы выйти на российский рынок есть, однако последняя попытка выйти на наш рынок через «Киви» по каким-то причинам забуксовала:

https://www.forbes.ru/milliardery/392891-novyy-rossiyskiy-milliarder-sostoyanie-osnovatelya-revolut-prevysilo-16-mlrd

Сухой остаток. Представитель российской «золотой молодёжи» получил хорошее образование в России, поехал в Британию и, начав с доступных малому бизнесу сумм, создал высокотехнологичную финансовую компанию стоимостью в миллиарды долларов.

Вполне очевидно, что Николаю Сторонскому повезло: он купил лотерейный билет, и на этот лотерейный билет выпал большой выигрыш. Однако не менее очевидно и то, что этот билет продавался по высокой цене. Шансы на успех были только у людей с хорошим образованием и крепкой деловой хваткой.

Ирония заключается в том, что карикатурный образ случайно дорвавшегося до денег чурбана, который вот уже 30 лет рисует нам оппозиция, больше всего подходит не тем, кого нанимает на службу государство, а представителям самой оппозиции. Когда в Британию переезжает очередной оппозиционный чиновник или бизнесмен, которому «не давало развернуться воровское государство Путина и его репрессивный аппарат», итоги переезда обычно хорошо предсказуемы. На коррупционных потоках в Британии сидят британские же потомственные коррупционеры, и наших «борцов за свободу» там никто не ждёт — им остаётся только скучать в своих особняках, наблюдая, как постепенно тают их собранные в России капиталы.

Напротив, нормальные наши бизнесмены и чиновники чувствуют себя в деловой среде Запада вполне комфортно. Рафинированный пример Николая Сторонского — наглядное тому доказательство.