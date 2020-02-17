«Клещ на здоровом теле строительного рынка». Вице-премьер Шмигаль анонсировал реформу ГАСИ

17.02.2020, 11:54, Новости дня

Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль сказал «Интерфакс-Украина», что выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.

«Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция – это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу», – сказал он.

По словам вице-премьера, реформирование ГАСИ начнется в ближайшее время.

«Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим – прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги», – добавил он.

С 29 декабря 2019 года исполняющей главы ГАСИ стала экс-сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи «слепых лицензий», выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства. 

В январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, «если нужно будет».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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