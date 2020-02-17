Трамп дал старт автогонкам Daytona 500, проехав по трассе на своем лимузине

17.02.2020, 11:52, Новости дня

ДЕЙТОНА-БИЧ – Президент Дональд Трамп сделал круг по гоночной трассе Daytona 500 в своем президентском лимузине, вызвав ликование фанатов, собравшихся на самых престижных гонках ассоциации NASCAR. Незадолго до этого президент совершил эффектный пролет над трассой на президентском самолете.

Активизируя общенациональную кампанию за свое переизбрание после оправдания в Сенате по итогам разбирательства по импичменту, Трамп выступил в качестве главного маршала на ежегодных соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

Место проведения гонок, Флорида, в контексте президентских выборов относится к «неопределившимся штатам».

Бывшая звезда телевизионных реалити-шоу, Трамп приземлился на президентском самолете недалеко от международной гоночной трассы Дейтона, после чего пересел в президентский лимузин The Beast («Зверь»), который, вместе с остальным кортежем, проехал прямо по треку.

После встречи с людьми на треке и короткого выступления Трамп дал старт гонкам, объявив: «Джентльмены, заводите двигатели!»

Двигатели взревели, Трамп вернулся в свой лимузин вместе с женой Меланией и сделал еще один круг по трассе. За ним следовали участники гонки. Некоторые фанаты скандировали: «Еще четыре года!»

Предвыборный штаб Трампа планировал воспользоваться появлением президента и заказал полет самолета с воздушным баннером в районе трассы, а также хотел разместить рекламу во время трансляции на канале Fox. Однако вскоре после начала гонка была отложена до понедельника из-за дождливой погоды.

Ранее гонки NASCAR посещали и другие президенты, включая Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

Флорида входит в группу штатов, которые колеблются между демократами и республиканцами на президентских выборах. В 2016 году Трамп победил в этом штате в противостоянии с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Здесь находятся его гольф-курорт и дом, который считается его основным местом жительства.

Позднее на этой неделе Трамп планирует провести политические митинги и мероприятия по сбору средств в западных штатах. Перед тем как вылететь в Дейтону, он провел выходные в своей частной резиденции в Палм-Бич во Флориде.

Позднее Трамп вернулся в Вашингтон и поехал на свадьбу своего высокопоставленного помощника Стивена Миллера, занимающего жесткую позицию в вопросах иммиграции, и пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Уолдмен. Свадьба проходила в отеле Trump International недалеко от Белого дома.