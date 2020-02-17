Личное: Пятизвёздочные женщины

17.02.2020, 11:46, Разное

Возьмём на прицел обыкновенную красивую на лицо женщину — например, Тару Рид. Нет, ну а что? Лицо красиво. Давайте разденем её?



Фото: Соцсети

Вы видите то же самое, что и я, ведь верно? Так бывает, если пилить красивые ноготочки и следить за лицом. Но тело — что с телом-то? Тело — дрянь, и никакое лицо не исправит ситуацию, если женщина далека от спорта и не следит за своим телом.

Селяви, Тара Рид и Моника Беллуччи. Лицо — далеко не всё.

За лицом худо-бедно ухаживают все: кто — у косметолога, кто — детским кремом. Дальше вниз, от шеи и глубже таятся женские тайны. Целлюлит, дряблая кожа, рытвины, ямы — и это совсем не то, что называют прелестными формами и изгибами.

Большинство рассуждает, что им достаточно выглядеть хорошо лишь в одежде. Возможно, для бабушки в доме для престарелых это и так. Но всё равно это — ущербная логика. Это примерно как чистить только передние верхние зубы, а остальные не трогать. Их же тоже не видно.

Морщин на лице вы боитесь, как огня, а морщин на заднице — нет? Не кажется ли вам странным такой ход ваших мыслей?

Видите ли, зайки, прЫнц при встрече вряд ли определит, сколько вы там весите — 55 кг или 60. Но качество вашего тела, его тонус, тургор кожи — вот это он почувствует сразу, как только приобнимет вас за талию или положит руку на задницу.

То, какова женщина на ощупь, как от неё пахнет — при живом контакте мужчине куда важнее, чем ваши отредактированные фотки в Инстаграме и старательно намазанный в три слоя грим на лице.

И те, кто эту фишку просек — получают мега-бонус. Настоящую уверенность в себе. Востребованность. У нас и одежда — украшение, а не прикрытие, да и поклонников больше, чем у худышки с красивым личиком, но дряблой задницей и шершавыми обезвоженными коленками.

У пятизвёздочных женщин ухоженность не заканчивается головой и пошлым шеллаком на пальцах. У нас ещё и педикюр, и депиляция, и регулярные курсы массажа, и даже аппаратные процедуры по телу.

Если вы относитесь к пятизвёздочным, советую вам попробовать один любопытный бальзам для тела «Ингибитор жира H.Q.B.M.»

Название, «ингибитор жира», конечно, не стоит понимать буквально: никакой бальзам не уберёт вам лишние сантиметры и килограммы.

Для похудения по-прежнему работают только нормально организованное питание и физическая активность, а не какие-то там чудо-кремы. Но речь — о другом. Именно этот бальзам — про другое. Он не про сказочные обещания, а про профессиональный уход за кожей вашего тела.

Изначально, лет 7 назад, этот бальзам пришёл из профессионального спорта. Его разработали для быстрого восстановления мышц после серьёзных спортивных нагрузок и травм. В общем-то, в линейке компании это средство есть и сейчас – называется BODYREC, если кому интересно.

Но девушки-спортсменки, легкоатлетки, быстро заметили приятный побочный эффект – качество кожи, если делать массаж с этим бальзамом, значительно улучшалось. Она становилась более эластичной и гладкой. Тогда производитель оптимизировал рецептуру: ослабили воздействие на опорно-двигательный аппарат и усилили влияние на качество кожи. Так и появился «Ингибитор жира».

Его с руками оторвали профессиональные массажисты и салоны красоты — женщины увидели разницу между массажем с обычными маслами и с бальзамом. Нет, не целлюль растворяется (так не бывает), просто просиходит более интенсивное воздействие на организм. С этим бальзамом значительно улучшается кровоснабжение, лимфодренаж, а значит один и тот же сеанс массажа становится в разы эффективнее.

Почему так происходит?

Понятно дело, что из-за состава бальзама. Экстракты трав очищены от примесей по дорогущей немецкой технологии, то есть максимально концентрированные и действенные.

Главный ингредиент — комплекс Slimbuster L. Это — бразильская разработка. Его серьёзно проверяли клиническими исследованиями — доказали, что он действительно улучшает синтез коллагена (на 56%) и эластина (на 100%). Именно эти составляющие отвечают за упругость нашей кожи. Кроме того, Slimbuster L активирует обновление клеток кожи: на место старых быстрее приходят новые, свеженькие.

Полынь, ромашка и арника помогают бороться с воспалениями (прыщи-то бывают не только на лице) и аллергией, а более качественный массаж с бальзамом помогает снять зажимы в мышцах и сделать их эластичнее. Особенно, после тренировок — одной растяжки всё-таки недостаточно.

Экстракт приморской сосны — поставщик витаминов, фосфолипидов и микроэлементов. Он питает, увлажняет кожу, улучшает поверхностную микроциркуляцию, то есть работает по сути, как антивозрастной крем. Виноград в составе отвечает за увлажнение и защиту от неблагоприятных условий среды.

В качестве условного «проводника» всей этой пользы сквозь верхние слои кожи используется пчелиный яд — раздражая поверхность кожи, состав бальзама эффективнее начинает работать.

Всё вместе делает кожу более плотной и эластичной, выравнивает ненужный рельеф, улучшает кровообращение, уменьшает дряблость и возвращает тургор. То есть, как и простой массаж, но значительно эффективнее.

Лучше всего бальзам работает в комплексе с массажем. Я бы даже сказала, что это — массажный крем. Одной большой банки за 7’900 р. хватает на 6-7 сеансов. Производитель советует 10 сеансов, «чтоб наверняка», но многие салоны делают курсы из 5 процедур — кому-то достаточно для видимого эффекта.

Шокирующих фото «До» и «После», где бегемотик за месяц стал стройной ланью, я вам впаривать не буду, разумеется. А вот реальный вариант за 15 сеансов массажа с бальзамом — пожалуйста.

Как видите, никаких чудес с похудением не произошло, а вот тонус и то самое КАЧЕСТВО кожи — явно лучше. Видно, что девочка не качок, но на пляже, в бассейне или в постели она теперь будет куда увереннее в себе.

Ещё пара примеров — разной степени «сложности»:

Приятный бонус — бальзам сохранил и свои «спортивные» свойства. Жёсткий антицеллюлитный массаж с ним переносится гораздо легче, и мышцы не болят так отчаянно.

Для домашнего использования бальзам гораздо экономичнее — он хорош как лосьон для тела, чтобы поддерживать кожу не только увлажненной, но и упругой. В таком случае хватает его месяца на 3 — он очень хорошо распределяется на коже.

Любительницы делать обёртывания тоже будут довольны. Если наносить бальзам под плёнку 3 раза в неделю по 40 минут — эффект будет более выраженным. Хотя я таких любительниц и не понимаю, но, в конце-концов, если не все могут позволить себе курс массажа, то уж обернуться пищевой пленкой на время уборки-готовки — SPA, доступный всем.

Лично для меня важный параметр — запах. Производители молодцы, не стали портить состав отдушками, поэтому пахнет узнаваемо и вполне приятно — травками, сенокосом, деревенским августом. И главное — не сильно. Не хочется бежать скорей смывать с себя эту жирную пахучую пакость, как бывает с любым массажным маслом.

Итого — попу-орех без приседаний «Ингибитор» вам естественно не нарастит, но вот максимально привести в порядок то, что есть — сильно поможет. Можете мазаться дома, можете отнести своему массажисту — пусть он удивится эффекту.

А вы как — находите силы на уход за телом, или перед зеркалом голыми стоять боитесь?