Павленского предложили выдворить из Франции

17.02.2020, 11:44, Новости дня

Ряд депутатов от правящей во Франции партии «Вперед, республика» призвали выдворить из страны художника-акциониста Петра Павленского, информирует радиостанция France info.

В частности, с таким предложением выступил депутат от департамента Эр Брюно Кестель, передает «Интерфакс».

France info отмечает, что на практике выдворить Павленского не так просто. Действующие международные правила допускают такую возможность для тех, кто совершил преступление против человечности, военное преступление или же если совершил серьезное преступление за пределами предоставившей убежище страны. Еще одним основанием для выдворения являются действия, которые противоречат принципам ООН.

Перечисляются и «внутренние» причины для возможности выдворить Павленского. В таком случае он должен представлять угрозу для безопасности Франции, либо угрозой для общества, будучи осужденным за терроризм или другие тяжкие преступления, наказывающиеся сроком не менее 10 лет тюремного заключения.

В пятницу в Париже задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, опубликовавшего интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В воскресенье во Франции задержали подругу Павленского в рамках расследования о публикации видео.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника Макрона.



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