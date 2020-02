Элтон Джон расплакался из-за того, что вынужден прервать концерт

17.02.2020, 11:42, Новости дня

72-летний британский певец Элтон Джон из-за пневомнии вынужден был прервать выступление в Окленде (Новая Зеландия), запланированное в рамках международного концертного тура Farewell Yellow Brick Road. Об этом музыкант написал 16 февраля на своей странице в в Twitter.

О том, что у него нет голоса, артист предупредил зрителей еще перед началом концерта.

«Но я попробую спеть», – пообещал он.

Когда музыкант понял, что не может этого сделать, он встал из-за роялся и попрощался со зрителями.

«Мне жаль, я должен уйти», – сказал он. Покидая сцену, Элтон Джон не скрывал слез. Зрители провожали артиста со сцены аплодисментами.

«I’m so sorry’

And he was gone.#EltonJohn #EltonFarewellTour pic.twitter.com/lHPoLJrT4N

— Tim McCready * (@Tim_McCready) February 16, 2020

Позже артист написал твит, в котором признался, что сильно расстроен случившемся.

«Мне сегодня поставили диагноз «пневмония», но я решил показать вам лучшее из возможного», – написал певец,

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.

I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1

— Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.

Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.