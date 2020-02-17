Под Москвой у пенсионерки украли более 250 тысяч рублей

17.02.2020, 11:37, Разное

В деревне Кузнецы Московской области злоумышленник похитил у 76-летней местной жительницы крупную сумму денег. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Как передает сайт «Подмосковье сегодня», мужчина представился продавцом и предложил женщине приобрести постельное белье, кухонные ножи и средства личной гигиены за шесть тысяч рублей. Получив деньги, он отвлек жертву и похитил ее кошелек. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители проверяют его на причастность к подобным преступлениям.



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