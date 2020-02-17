Роспотребнадзор предложил усилить ответственность за нарушение карантина

17.02.2020, 11:37, Новости дня

Роспотребнадзор готов предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима в связи с коронавирусом, сообщила глава вдомства Анна Попова на слушаниях в Госдуме.

«Мы готовы будем предложить вам изменения … по усилению ответственности, по усилению карантинного режима и так далее», – сказала она, передает ТАСС.

Ранее в РФ наблюдались случаи побега из карантина вернувшихся из Китая россиян. Первой карантинную зону в петербургской больнице покинула Алла Ильина. После ее примеру попытались последовать еще три пациента, двоих уговорили остаться.

По информации Госкомиссии здравоохранения КНР на утро 17 февраля, зарегистрировано 70 тыс. 635 случаев заболевания, погибли 1772 человека.



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