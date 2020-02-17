В Оренбурге объяснили слова пожелавшего войны губернатора

17.02.2020, 11:37, Новости дня

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пожелавший во время концерта, «чтобы каждую семью затронула война», оговорился из-за волнения перед ветеранами, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Это была оговорка. Выступать перед ветеранами, детьми войны, тружениками тыла – а в зале присутствовало четыре тысячи зрителей – очень волнительно. Волнительно еще и потому, что для каждого из нас это личная тема, война действительно коснулась каждой семьи…», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там отметили, что те, кто был в зале поняли, что губернатор оговорился и поддержали его аплодисментами. Позже глава региона пообщался с ветеранами.

Как сообщали СМИ, Паслер во время выступления на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы, произнес фразу: «Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война».

Ранее губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска за грубость.



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