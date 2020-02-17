Вильфанд пообещал морозы в марте

17.02.2020, 11:31, Новости дня

В марте зима еще возьмет реванш за аномально теплую погоду: выпадет снег и похолодает до минус 10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее он обещал, что первые признаки весны в европейской части РФ появятся в этом году раньше обычного. Обычно с синоптическая наступает в 20-х числах марта, однако ее поторопит аномально теплая зима, передает ТАСС.

Между тем в понедельник в штормовой зоне будет находиться значительная часть Европейской РФ — от Черноземья на юге до Кольского полуострова на севере. В Поморье, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Вологодской областях порывы могут временами превышать 25 метров в секунду, сообщает "Россия 24".

Столичным автомобилистам рекомендовано не парковаться у рекламных щитов и под деревьями. ЦОДД предупреждает, что из-за сильного ветра могут быть повреждены дорожные знаки и светофоры. В таком случае необходимо сообщить по номеру 3210.



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